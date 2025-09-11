В Азербайджане для преподавателей учреждена "Премия Узеира Гаджибейли"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане широко отмечается 140-летие со дня рождения Узеира Гаджибейли - основоположника национальной композиторской школы и выдающегося деятеля искусства. В честь этой знаменательной даты учреждена новая премия с целью поощрения и признания заслуг преподавателей, работающих в сфере художественного образования, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

"Премия Узеира Гаджибейли", совместный проект министерства культуры Азербайджанской Республики и Профсоюза работников культуры, будет вручаться преподавателям музыкальных и художественных школ и центров, добившимся особых успехов в педагогической деятельности.

В рамках проекта будут награждены 25 педагогов в различных номинациях. Отбор кандидатов пройдет на конкурсной основе и будет состоять из двух этапов.

На первом этапе будет проведена экспертная оценка представленных документов, на втором этапе кандидаты проведут открытые уроки по своей специальности.

Оценку деятельности кандидатов проведёт экспертная комиссия, а спорные вопросы будет рассматривать апелляционная комиссия. По итогам конкурса 25 участников, набравших наивысшие баллы, станут лауреатами "Премии Узеира Гаджибейли".

