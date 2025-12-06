Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Хикмет Гаджиев встретился с советником по национальной безопасности эмира Катара

Политика Материалы 6 декабря 2025 12:59 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев встретился с советником по национальной безопасности эмира Катара
Фото: Хикмет Гаджиев /X

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с советником по национальной безопасности эмира Катара Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Миснадом.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в аккаунте в X.

"Сегодня я встретился с советником по национальной безопасности эмира Катара, моим братом Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Миснадом.

На встрече обсуждались отношения между двумя странами, а также региональное и международное развитие", – говорится в публикации.

