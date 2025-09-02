Информация о голодовке в тюрьме ливанского наемника-террориста не соответствует действительности

БАКУ /Trend/ - В армянской прессе распространились заявления о том, что воевавший в Карабахе наемник-террорист из Ливана Викен Абрахам Эулджекджиян, осужденный в 2021 году приговором Бакинского военного суда к 20 годам лишения свободы, якобы объявил голодовку.

По информации Trend, эти утверждения не соответствуют действительности. Осужденный отбывает наказание в соответствии с установленным тюремным режимом.

Напомним, что в рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности, Викен Эулджекджиян был привлечен к уголовной ответственности по статьям 114.3 (наемничество), 214.2.1 и 214.2.3 (терроризм), 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов), 279.1 (создание незаконных вооруженных формирований) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!