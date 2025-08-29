Состоялось очередное заседание рабочей подгруппы по здоровому образу жизни (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 августа текущего года состоялось второе заседание Рабочей подгруппы по здоровому образу жизни, созданной для подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

Как сообщили Trend в минздраве, открывая заседание вступительным словом, руководитель Рабочей подгруппы, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что утверждённая соответствующим распоряжением главы государства «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» успешно реализуется, создав прочную основу для социально-экономического и институционального развития страны. Министр подчеркнул, что с целью обеспечения устойчивости этого развития важно, чтобы меры по продвижению здорового образа жизни в стране в предстоящие годы также были объединены в единую стратегическую структуру с учётом достигнутых на текущем этапе результатов и накопленного опыта.

«В связи с этим Рабочая подгруппа «Здоровый образ жизни», созданная для эффективной реализации мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» во исполнение Распоряжения Президента Ильхама Алиева от 30 мая 2025 года, продолжает свою деятельность в интенсивном режиме», – отметил министр.

Руководитель Рабочей группы также подчеркнул, что в готовящейся стратегии на последующие годы должны найти отражение меры, учитывающие современные реалии и глобальные тренды, а также способные обеспечить более эффективные результаты в будущем.

На мероприятии состоялась презентация проекта документа, подготовленного на основе предложений представителей Рабочей подгруппы.

В ходе обсуждения вышеуказанных предложений членами Рабочей группы внесены уточнения по отдельным положениям документа, определены направления действий и соответствующие меры.

