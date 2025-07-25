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Состояние народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева остается тяжелым

Общество Материалы 25 июля 2025 09:53 (UTC +04:00)
Состояние народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева остается тяжелым

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ/Trend/ - Состояние народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева по-прежнему оценивается как тяжелое.

Об этом сообщили в информационном центре Центральной клинической больницы в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что народный артист, доставленный в клинику в вечерние часы, находится в крайне тяжелом состоянии.

«В настоящее время он продолжает лечение в отделении реанимации», – говорится в сообщении.

Напомним, что 23 июля около 17:30 Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом «острая дыхательная недостаточность». Вчера народный артист был перевезен машиной скорой помощи из Гахской районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.

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