Состояние народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева остается тяжелым

БАКУ/Trend/ - Состояние народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева по-прежнему оценивается как тяжелое.

Об этом сообщили в информационном центре Центральной клинической больницы в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что народный артист, доставленный в клинику в вечерние часы, находится в крайне тяжелом состоянии.

«В настоящее время он продолжает лечение в отделении реанимации», – говорится в сообщении.

Напомним, что 23 июля около 17:30 Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом «острая дыхательная недостаточность». Вчера народный артист был перевезен машиной скорой помощи из Гахской районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.