БАКУ/ Trend/ - В рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам на официальном приеме в исполнении вьетнамской певицы прозвучала известная азербайджанская песня, которую в народе называют "Родина моя".

Об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети X.

"Известная азербайджанская песня, которую в народе чаще называют "Родина моя" в исполнении вьетнамской певицы на официальном приеме в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева во Вьетнам. Отличное произношение и прекрасное исполнение! Полное название песни - "Я - сердце, полное песен", композитор - Эльза Ибрагимова", - говорится в публикации.