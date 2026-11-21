БАКУ /Trend/ - Первый Форум межцивилизационного диалога в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит 20-22 ноября в Нью-Дели, столице Индии.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Отмечается, что Азербайджан на форуме представляет делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли.

Министр культуры Адиль Керимли выступил на открывающей сессии форума, проходящего в Нью-Дели.

На открытии форума, в которой приняли участие министры культуры и представители стран-участниц, Адиль Керимли подчеркнул важность содействия межкультурному диалогу, сохранения культурного наследия и укрепления взаимопонимания между народами.

Форум направлен на изучение общего цивилизационного наследия, укрепление связей между народами и развитие межкультурного сотрудничества.