БАКУ /Trend/ - В Главном управлении логистики Министерства обороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), посвященная функционированию механизмов логистической поддержки операций (OLSP).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи были представлены доклады об укреплении обороноспособности НАТО в современных условиях безопасности, обеспечении военной мобильности, повышении устойчивости цепочек поставок, а также деятельности НАТО в области коллективного логистического обеспечения.

Стороны обсудили формирование новой среды безопасности для стран-членов НАТО, направления деятельности Партнерства по логистической поддержке операций (OLSP), механизмы совместного использования логистических возможностей государств на национальном, многостороннем уровнях и в рамках НАТО, а также перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в сфере военной логистики.

Кроме того, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам организации учебных и информационно-просветительских мероприятий для военнослужащих, а также эффективного использования международных и многосторонних возможностей, предоставляемых посредством таких механизмов, как NSPA и OLSP.