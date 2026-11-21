ХАНОЙ/ Trend/ - Мы всегда внимательно следили за ситуацией в Азербайджане. Хотел бы поздравить Вас с важными достижениями, которых Азербайджан добился под Вашим превосходным руководством.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Вьетнама То Лам на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«В последние годы валовой внутренний продукт Азербайджана продолжает расти. Уровень жизни населения постоянно повышается, а позиции Азербайджана на международной арене последовательно укрепляются. Мы всегда рассматривали Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе», - отметил он.