БАКУ /Trend Life/ - 20 ноября в Агдаме впервые отмечается День города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, 20 ноября - день освобождения Агдама от оккупации - объявлено Днем города.

В восстанавливаемом Агдаме, куда постепенно возвращаются жители, царит праздничная атмосфера.

В рамках мероприятий, организованных министерством культуры и Специальным представительством Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, в историко-архитектурном музейном комплексе "Имарет" состоялось шоу карабахских скакунов.

В ходе мероприятия в исполнении военного оркестра прозвучали музыкальные номера из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", а также состоялись выступления танцевального ансамбля.

Кроме того, состоялись показательные выступления всадников на карабахских скакунах, вызвавшие большой интерес у зрителей.

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