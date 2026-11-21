БАКУ/ Trend/ - В Казахстане в январе-октябре 2026 года было произведено 13,14 млн тонн мазута, газойля (дизельного топлива) и нефтяных дистиллятов, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года (12,82 млн тонн). Об этом свидетельствуют расчеты Trend на основе данных Бюро национальной статистики.

В октябре 2026 года объем производства по данной категории составил 1,47 млн тонн, увеличившись на 5,9% по сравнению с сентябрем (1,39 млн тонн) и на 39,5% относительно октября 2025 года (1,05 млн тонн).

Среди основных видов нефтепродуктов производство дизельного топлива за январь-октябрь 2026 года выросло на 7% в годовом исчислении, достигнув 5,57 млн тонн. В октябре было произведено 631,6 тыс. тонн дизельного топлива, что на 1,6% больше показателя предыдущего месяца и на 47,4% выше уровня октября прошлого года.

Выпуск автомобильного топлива, включая авиационный бензин, за десять месяцев увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 5,17 млн тонн. В октябре производство достигло 558,5 тыс. тонн, увеличившись на 1,7% в месячном и на 45,8% в годовом выражении.

В то же время производство мазута за январь-октябрь 2026 года сократилось на 26,9% в годовом исчислении, составив 1,19 млн тонн. При этом в октябре выпуск увеличился на 29,9% по сравнению с сентябрем и на 4,8% относительно октября 2025 года, достигнув 137,2 тыс. тонн.

Производство керосина, включая авиационное топливо, за отчетный период выросло на 23,8% в годовом выражении, составив 755,4 тыс. тонн. В октябре было произведено 78,9 тыс. тонн, что на 42,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В денежном выражении объем производства на предприятиях Казахстана по выпуску нефтепродуктов, которых насчитывается 22, за январь-октябрь 2026 года достиг 1,138 трлн тенге (2,56 млрд долларов США). Физический объем производства в данном секторе увеличился на 6,1% в годовом исчислении.

В октябре объем производства составил 136,33 млрд тенге (306,76 млн долларов США) против 129,88 млрд тенге (292,27 млн долларов США) в сентябре. Индекс промышленного производства вырос на 1,9% в месячном и на 61,5% в годовом выражении.

В более широком секторе производства кокса и продуктов нефтепереработки, объединяющем 23 предприятия, объем выпуска за январь-октябрь 2026 года составил 1,176 трлн тенге (2,65 млрд долларов США). Физический объем производства в этом секторе увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.