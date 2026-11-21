БАКУ /Trend/ - В воздушном пространстве над Ормузским проливом был сбит беспилотный летательный аппарат MQ-9, принадлежащий вооруженным силам США.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"58-й беспилотный летательный аппарат MQ-9, принадлежащий вооруженным силам США, был сбит и уничтожен системой противовоздушной обороны, входящей в состав Военно-воздушных сил КСИР", - говорится в сообщении.

В КСИР заявили, что Ормузский пролив, являющийся одним из важнейших стратегических морских путей в мире, имеет особое значение с точки зрения военной безопасности региона. По данным корпуса, отслеживание воздушной обстановки над проливом входит в задачи вооруженных сил Ирана по обеспечению безопасности страны.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил об отмене действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.