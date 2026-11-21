БАКУ / Trend/ - Народный артист Азербайджана, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу рассказал о проблемах со зрением, пяти перенесенных операциях и лечении в Израиле.

Об этом он сообщил в интервью в рамках проекта Sheinkin40, опубликованном на YouTube.

В беседе, состоявшейся в Баку, Полад Бюльбюльоглу рассказал о проблемах со зрением, которые возникли у него в последние годы. Чтобы определить возможные варианты лечения, он консультировался с врачами в США, России и ряде других стран. По его словам, наиболее подходящий вариант лечения он нашел в Израиле.

"Однако с учетом моих медицинских показателей наиболее эффективную помощь мне оказали в Израиле. Там я перенес пять сложных операций. Одна из них была проведена в Тель-Авиве, остальные - в городе Хайфа. Благодаря им сегодня я сижу перед вами и вижу вас", - заявил П.Бюльбюльоглу.

Отметим, что в интервью он также рассказал о своей музыкальной деятельности, работе на посту министра культуры Азербайджана и дипломатической службе в качестве посла в России.