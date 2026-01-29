Воздушное пространство Азербайджана не будет использоваться для военных операций против Ирана — Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - 29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейидом Аббасом Арагчи.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация вокруг Ирана.



Министр Джейхун Байрамов заявил, что напряженность в регионе вызывает озабоченность, и что Азербайджан всегда подчеркивал необходимость того, чтобы все стороны воздерживались от шагов и риторики, которые могут привести к нестабильности в Иране и вокруг него. Было отмечено, что важно решать существующие проблемы только посредством диалога и дипломатических средств, в соответствии с нормами и принципами международного права.

Было особо подчеркнуто, что Азербайджанская Республика никогда не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию каким-либо государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.