Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане разрешат использовать отходы горно-добывающей промышленности

17 марта 2026 14:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане разрешат использовать отходы горно-добывающей промышленности

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Правила использования недр будут усовершенствованы.

По информации Trend, этот вопрос отражён в проекте закона «О недрах», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту закона, пользователям недр будет предоставлено право использовать производственные отходы, связанные с горно-добывающими работами, в соответствии с правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений проект закона был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Лента

Лента новостей

Читать все новости