В Азербайджане разрешат использовать отходы горно-добывающей промышленности

БАКУ /Trend/ - Правила использования недр будут усовершенствованы.
По информации Trend, этот вопрос отражён в проекте закона «О недрах», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Согласно проекту закона, пользователям недр будет предоставлено право использовать производственные отходы, связанные с горно-добывающими работами, в соответствии с правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти.
После обсуждений проект закона был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.