ЦБА назвал доходы Азербайджана от рынка ценных бумаг за 2025 г.

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году учреждения, предприятия и организации в Азербайджане получили доход в размере 1,05 миллиарда долларов США от рынка ценных бумаг.
Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса по итогам 2025 года.
По его словам, государственные структуры в основном инвестировали в государственные облигации США (US Treasuries), что способствовало сокращению дефицита баланса первичных доходов страны.
"В течение года баланс повторных доходов показал рост на 17,5% и оказался профицитным. Это связано в основном с поступлениями денежных средств через системы денежных переводов. Эти средства в основном являются наличными, за вычетом операций некорпоративного капитального характера, поступившими в страну", - пояснил Насиров.