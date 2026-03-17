Израиль заявил о гибели командующего формированиями "Басидж" в результате авиаудара

БАКУ /Trend/ - Израильские силы обороны (IDF) подтвердили, что в ходе ночного удара по Ирану погиб командующий военизированными формированиями "Басидж" Гуламреза Сулеймани.
Как сообщает Trend, об этом пишет «Times of Israel».
Отмечается, что Сулеймани находился в палаточном лагере, организованном "Басидж" после того, как были уничтожены многие штабы организации.
Кроме того, в результате авиаудара погибли заместитель руководителя организации "Басидж" и другие высокопоставленные официальные лица.
Отметим, что начиная с 28 февраля США и Израиль начали воздушные удары по Ирану из-за того, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе. В ответ Иран с того же дня атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами.
В первый день военных ударов по Ирану погибли верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных.
8 марта Экспертный совет Ирана большинством голосов избрал Сейида Муджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны.
В период с 1 по 5 марта конфликт ещё больше обострился, охватив различные страны Ближнего Востока.
Сообщается, что потери со стороны США составили 13 человек убитыми и более 140 ранеными.