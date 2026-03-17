В Израиле озвучено число пострадавших в результате конфликта с Ираном и «Хезболлой»

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в результате конфликта с Ираном и «Хезболлой» за последние 24 часа 70 человек были доставлены в больницы с ранениями.
Об этом передает Trend со ссылкой на Times of Israel.
Согласно информации, состояние здоровья четырёх пострадавших оценивается как средней тяжести. Девяти лицам оказывается психологическая помощь.
Министерство отмечает, что с 28 февраля, с начала войны с Ираном, в общей сложности были госпитализированы 3 530 человек, из которых в настоящее время в больницах находятся 86. Из них восемь - в тяжёлом состоянии, 16 – средней тяжести, 60 – в удовлетворительном состоянии.
Приведённые министерством цифры включают как гражданских лиц, так и военных.
Отметим, что после того как в переговорах между США и Ираном по ядерной программе не было достигнуто конкретного соглашения, с 28 февраля США и Израиль начали авиаудары по Ирану. В ответ с того же дня Иран наносит ракетные и дроновые удары по Израилю и военным объектам США в странах региона.
В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных.
8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.
В период с 1 по 5 марта противостояние расширилось, охватив несколько стран Ближнего Востока.
Сообщается, что потери США составили 13 погибших и более 140 раненых.