Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Израиль

В Израиле озвучено число пострадавших в результате конфликта с Ираном и «Хезболлой»

Израиль Материалы 17 марта 2026 14:24 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Фархад Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что в результате конфликта с Ираном и «Хезболлой» за последние 24 часа 70 человек были доставлены в больницы с ранениями.

Об этом передает Trend со ссылкой на Times of Israel.

Согласно информации, состояние здоровья четырёх пострадавших оценивается как средней тяжести. Девяти лицам оказывается психологическая помощь.

Министерство отмечает, что с 28 февраля, с начала войны с Ираном, в общей сложности были госпитализированы 3 530 человек, из которых в настоящее время в больницах находятся 86. Из них восемь - в тяжёлом состоянии, 16 – средней тяжести, 60 – в удовлетворительном состоянии.

Приведённые министерством цифры включают как гражданских лиц, так и военных.

Отметим, что после того как в переговорах между США и Ираном по ядерной программе не было достигнуто конкретного соглашения, с 28 февраля США и Израиль начали авиаудары по Ирану. В ответ с того же дня Иран наносит ракетные и дроновые удары по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных.

8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние расширилось, охватив несколько стран Ближнего Востока.

Сообщается, что потери США составили 13 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряжённой ситуации в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.
Лента

Лента новостей

Читать все новости