Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным представителем министра иностранных дел Республики Корея Бэком Чухёном.

Сообщается, что во время встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея в политической, экономической, торговой, образовательной, высокотехнологичной и других сферах. Стороны подчеркнули важность расширения двусторонних отношений и активизации взаимных визитов.

Также было отмечено значение работы Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кореи, проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел. Было подчеркнуто, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.