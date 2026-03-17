Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным представителем министра иностранных дел Республики Корея Бэком Чухёном.
Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.
Сообщается, что во время встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея в политической, экономической, торговой, образовательной, высокотехнологичной и других сферах. Стороны подчеркнули важность расширения двусторонних отношений и активизации взаимных визитов.
Также было отмечено значение работы Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кореи, проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел. Было подчеркнуто, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.
Обсуждались масштабные энергетические и транспортные проекты, реализуемые в регионе, а также планы по экспорту альтернативной энергии. Прошел обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджана со странами Центральной Азии, включая вопросы взаимодействия в рамках формата C6. Подчеркнута важность развития межрегиональных связей, расширения транспортно-логистических возможностей и углубления экономического партнерства.
Министр Джейхун Байрамов также проинформировал корейскую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о масштабных восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях.
Стороны обсудили также региональные и международные вопросы безопасности, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Корейская сторона выразила глубокую благодарность за оказанную помощь в эвакуации своих граждан через территорию нашей страны из Ирана.
Во время встречи обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.