В Иране число пострадавших превысило 19 тысяч - Минздрав

США Материалы 17 марта 2026 13:11 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ/ Trend/ - С 28 февраля по 16 марта в результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану пострадало 19 324 человека.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана, в указанный период 18 254 пострадавших получили лечение и были выписаны, а 1 070 человек продолжают получать медицинскую помощь.

Министерство отмечает, что среди погибших в результате военных авиаударов 13 человек были младше 5 лет, а 204 человека – младше 18 лет. Среди пострадавших 1 275 человек младше 18 лет, из них 45 детей – младше 2 лет.

Сообщается, что в результате военных авиаударов погибло 17 медицинских работников, 101 человек был ранен. За указанный период полностью разрушено 159 медицинских центров, 36 лечебных учреждений, 46 пунктов скорой помощи и 6 больниц.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе. В последующие дни противостояние расширилось.

8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.

