Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Милли Меджлис ратифицировал протокол в связи с Уставом Исполкома СНГ

Материалы 17 марта 2026 15:02 (UTC +04:00)
Фото: Акорда

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Протокол о внесении изменений в Устав Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что «Протокол о внесении изменений в Устав Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, утверждённый Протоколом от 21 июня 2000 года», был подписан 13 октября 2023 года в городе Бишкек.

Согласно протоколу, в указанный Устав внесен ряд изменений. Азербайджанская Республика присоединяется к настоящему Протоколу с оговоркой об исключении полномочий Генерального секретаря по координации деятельности отраслевых органов сотрудничества СНГ в вопросах политического взаимодействия и сотрудничества государств и других международных межправительственных организаций.

Законопроект о ратификации «Протокола о внесении изменений в Устав Исполнительного комитета СНГ, утверждённого Протоколом от 21 июня 2000 года» после обсуждения был вынесен на голосование и принят в едином чтении.
Лента

Лента новостей

Читать все новости