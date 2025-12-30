Утвержден новый состав Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Утвержден новый состав Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики:

«начальник главного управления нотариата, регистрации и реестра Министерства юстиции Азербайджанской Республики

заведующий отделом финансов социальных сфер Министерства финансов Азербайджанской Республики

директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

член правления Общественного объединения «Правовой анализ и исследования»

член правления Азербайджанского национального форума НПО

председатель Президиума Азербайджанской культурной ассоциации «Симург»

член правления Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар»", - говорится в документе.