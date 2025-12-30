Утвержден новый состав Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Утвержден новый состав Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики:
«начальник главного управления нотариата, регистрации и реестра Министерства юстиции Азербайджанской Республики
заведующий отделом финансов социальных сфер Министерства финансов Азербайджанской Республики
директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
член правления Общественного объединения «Правовой анализ и исследования»
член правления Азербайджанского национального форума НПО
председатель Президиума Азербайджанской культурной ассоциации «Симург»
член правления Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар»", - говорится в документе.