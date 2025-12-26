Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном мероприятии для детей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как и ежегодно, в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года, Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное мероприятие для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева.

На праздничное мероприятие под названием «Новогоднее чудо» были приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, а также дети шехидов.

Во дворце «Гюлистан», украшенном в праздничной атмосфере, детей встречали сказочные персонажи. С помощью face art дети также получили возможность перевоплотиться в любимых сказочных героев и персонажей.

Праздник начался с показа видеоролика. С большим интересом были просмотрены кадры, рассказывающие о заботе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о подрастающем поколении, о том, как в разные годы он вместе с детьми отмечал День солидарности азербайджанцев мира и Новый год. В видеоролике также представлены яркие моменты встреч Президента Ильхама Алиева и первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с детьми.

Представленные детям развлекательные сценки основаны на идеях дружбы, доброты и взаимопомощи. Они демонстрируют, что искренние и доброжелательные люди всегда одерживают победу.

В наполненном новогодним настроением дворце дети отметили праздник в окружении известных артистов, любимых сказочных и мультипликационных героев, танцуя и исполняя песни.

Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой уделяет особое внимание решению проблем детей, лишённых родительской опеки, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана. Фонд стремится окружить детей заботой и вниманием. Традиционные новогодние праздники Фонда организуются именно для того, чтобы порадовать этих детей.

За двадцать один год в новогодних празднествах, проводимых фондом, приняли участие тысячи детей, нуждающихся в заботе и поддержке.

В завершение развлекательной программы детям были вручены подарки от Фонда Гейдара Алиева.