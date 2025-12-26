Азербайджан освободил сотни военнопленных - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан освободил сотни человек, попавших в категорию военнопленных.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что Азербайджан проявил высокий уровень гуманности: после проведения антитеррористических мероприятий более 10 тысяч человек, которые противостояли Азербайджану с оружием в руках, покинули территорию страны и при этом не были привлечены к уголовной ответственности.

