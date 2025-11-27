В Баку в рамках Медиафорума ОТГ прошла панельная сессия, посвященная возможностям взаимного сотрудничества (ФОТО) (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:48)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Медиафорума Организации тюркских государств прошла вторая панельная сессия на тему "Возможности взаимодействия государств-членов ОТГ в цифровой медиа-среде".

Панельная сессия прошла под модераторством главного редактора телеканала CBC, руководителя отдела новостей, специальных проектов и SMM Эльмиры Мусазаде, сообщает в четверг Trend.

На панельной сессии в качестве спикеров выступили член Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа, вице-президент Международного межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, директор телеканала "Балапан" акционерного общества республиканской телерадиокорпорации "Казахстан" Макпал Укенова, медиа-советник посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбилир, руководитель департамента Центра по производству контента для СМИ при Администрации Президента Республики Узбекистан Тохир Умаров и заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Лакадамьялы.

Спикеры поделились своими мнениями о формировании механизмов сотрудничества в среде цифровых медиа, продвижении совместного производства контента, расширении обмена информацией.

Было подчеркнуто, что быстрые изменения в цифровой информационной среде требуют создания более гибких и основанных на взаимном доверии платформ сотрудничества между странами ОТГ. Отмечено, что реализация совместных цифровых проектов, оперативное управление информационным потоком и укрепление связей между медиа-структурами могут расширить коммуникационные возможности государств-членов, создать условия для формирования единого и динамичного медиа-пространства в регионе.

Также в рамках форума менеджер по связям со СМИ Азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов выступил с презентацией на тему "Медиа-возможности в рамках тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13)". Он довел до внимания, что Всемирный градостроительный форум, который пройдет в Баку в 2026 году, является одной из крупнейших мировых площадок, где будут обсуждаться концепции устойчивого городского развития, современной урбанистики и "умного города".

По его словам, в рамках WUF13 будут созданы широкие возможности для СМИ, будет функционировать медиацентр для журналистов, оснащенный высокоскоростным интернетом, с полностью оборудованными рабочими столами, залами для пресс-конференций и интервью.

Новость обновляется

