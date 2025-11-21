Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Азербайджаном и Вьетнамом

Общество Материалы 21 ноября 2025 16:44 (UTC +04:00)
Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Азербайджаном и Вьетнамом

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам", подписанное 26 октября 2025 года в городе Ханой.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

После вступления соглашения в силу Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики поручено обеспечить реализацию его положений, а также направить уведомление Социалистической Республики Вьетнам о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости