Социальные платформы должны ответственно подходить к проверке фактов - Фарук Васиф Омар

БАКУ /Trend/ - В рамках медиафорума D-8 состоялась панельная дискуссия «Ответственная журналистика и цифровые инновации» на тему «Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности».

Trend сообщает, что в ходе панельной дискуссии генеральный директор Института прессы Бангладеш Фарук Васиф Омар обратил внимание на необходимость ответственного подхода к проверке фактов со стороны таких социальных платформ, как Facebook и YouTube.

«Сегодня цифровизация достигла таких масштабов, что сложно отличить реальность от продукта искусственного интеллекта. Если говорить о новых идеях в эпоху блогеров и тиктокеров, их необходимо распространять и на сферы деятельности молодёжи. В эту эпоху борьба с фейковой информацией стала крайне сложной. Говоря о фейковой информации, необходимо определить источник проблемы. Социальные платформы, такие как Facebook и YouTube, должны ответственно подходить к проверке фактов», - сказал он.

Эльхам Абедини, глава отдела международных связей иранского телеканала Press TV, подчеркнул важность формирования общей линии в вопросах распространения информации.

«Самое главное — разработать протоколы, которые будут регулировать возможности и риски в сфере искусственного интеллекта. Мы пока мало чего достигли в этой области. Центры, созданные в рамках D-8, могут объединить нас в вопросах искусственного интеллекта. Нам необходимо определить, как журналистика может продолжать развиваться в эпоху искусственного интеллекта, как извлечь из него пользу. Искусственный интеллект также может сблизить нас в этой области», - сказал он.