В Баку в рамках фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем" представлено произведение "Наша с Тимкой нефть" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем" к 90-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 – 2016) в Libraff прошла мини-читка рассказа "Наша с Тимкой нефть", сообщает Trend Life.

Масштабное культурное событие организовано Центром творчества Максуда Ибрагимбекова при поддержке Фонда Гейдара Алиева c 17 ноября 2025 года по 30 января 2026 года. Генеральный партнёр – bp.

На открытии директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова подчеркнула важность сохранения и развития культурного наследия Мастера.

"Наша цель — не просто хранить творчество Максуда Ибрагимбекова, но и раскрывать его заново, показывать, насколько современно звучат его идеи. Мы стремимся сделать так, чтобы его наследие не оставалось в прошлом, а продолжало жить, вдохновлять, открывать диалог между поколениями и жанрами. Фестиваль стал логическим продолжением миссии Центра - создавать пространство, где классика встречается с новаторством, а культура получает новые импульсы к развитию", - отметила Анна Ибрагимбекова.

По её словам, центральным мотивом события стала пьеса Максуда Ибрагимбекова "Нефтяной бум улыбается всем" - произведение, в котором автор затрагивает тему выбора, ответственности и неизбежных рубежей эпох.

Выступившие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, вице-президент компании bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли отметили междисциплинарный характер фестиваля, объединившего театральное искусство, литературу и визуальные практики.

Фестиваль "Нефтяной бум улыбается всем" стал не просто культурным событием, но и актом уважения к творческому наследию Максуда Ибрагимбекова, ещё раз подтверждая его значимость для современной художественной среды. Творчество писателя продолжает находить отклик в новых поколениях, сохраняя связь между временем, идеями и культурой.

"Этот фестиваль создаёт пространство, где произведения Максуда Ибрагимбекова воспринимаются не только как часть истории, но и как живой импульс для современного искусства. Стремительное развитие технологий сегодня позволяет открывать новые ракурсы для прочтения классических текстов, превращая наследие автора в источник свежих художественных интерпретаций", - отметила куратор проекта Нигяр Рзаева.

Гостям была представлена мини-читка рассказа "Наша с Тимкой нефть" — яркая, эмоциональная интерпретация в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Фирдоуси Атакишиева. Режиссер - Турал Вагиф. Чтение стало своеобразным мостом между атмосферой литературного наследия и живым восприятием зрителей.

