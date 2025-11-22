Установлены личности погибших при пожаре в жилом доме в Баку (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Установлены личности погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку.

Как передает Trend, в результате пожара погибли Самир Камал оглу Мухаммедов, 1984 года рождения, Арзу Али гызы Гамбарли, 2018 года рождения, и Кенуль Велибей гызы Гумбатова, 1977 года рождения.

22:22 (GMT+4) 21 ноября около 19:50 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о пожаре в жилом доме, расположенном на улице М. Сеидова в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Trend в Республиканском центре экстренной и неотложной медицинской помощи, на место происшествия были отправлены 18 бригад скорой медицинской помощи.

"Медики оказали первую помощь 15 пострадавшим, они были госпитализированы в Клинический медицинский центр с диагнозом "отравление дымом". Всего на данный момент госпитализированы 20 человек (из них 5 обратились самостоятельно). Зарегистрирован факт смерти 3 человек до приезда врачей", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку произошел пожар. Пожар, вспыхнувший в электрошахте здания, был полностью потушен пожарными бригадами.