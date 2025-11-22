Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Узбекистан и компании Orano и Itochu обсудили расширение сотрудничества в горнодобывающей сфере

Узбекистан Материалы 22 ноября 2025 03:48 (UTC +04:00)

Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - 19 ноября заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Акрам Алиев провёл переговоры с представителями компаний Orano и Itochu, передает Trend.

Во время встречи стороны рассмотрели возможные направления расширения сотрудничества в сфере горнодобывающей промышленности и обменялись взглядами на перспективы дальнейшего развития совместных проектов.

Участники отметили успешные результаты действующих инициатив и подчеркнули их важность для будущего отрасли. Представители компаний также заявили о заинтересованности в продолжении участия в перспективных проектах и в укреплении партнёрских отношений.

Стороны подтвердили намерение и далее активно взаимодействовать, поддерживать высокий уровень сотрудничества и совместно продвигать новые проекты, направленные на развитие минерально-сырьевой базы и повышение технологического потенциала отрасли.

