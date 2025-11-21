В Азербайджане заработал Региональный акселерационный центр ITU (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – Новый Региональный акселерационный центр Международного телекоммуникационного союза (ITU - International Telecommunication Union) создан в рамках стратегического сотрудничества между Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и ITU, специализированным агентством ООН по цифровым технологиям.

Как сообщает Trend, в церемонии открытия Центра приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев, генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин, директор Бюро развития электросвязи (BDT -Telecommunication Development Bureau) ITU Космас Лакисон Завазава, а также представители ряда местных и международных государственных и частных организаций.

Первый в СНГ Региональный акселерационный центр ITU был создан для укрепления потенциала инновационного предпринимательства, содействия сотрудничеству в экосистеме и ускорения цифровой трансформации на региональном уровне путем объединения стартапов, бизнес-структур, государственных учреждений и образовательных учреждений.

Акселерационный центр входит в сеть из 17 инновационных центров, целью которых является разработка новых, более устойчивых и ориентированных на будущее подходов для безопасного и надежного продвижения вперед в быстро меняющемся цифровом мире.

Инициатива была создана в рамках Альянса инноваций и предпринимательства за цифровое развитие ITU. Альянс способствует экономической интеграции и устойчивому развитию посредством реализации технологических проектов.

Деятельность Центра укрепит растущую позицию Азербайджана как регионального лидера в области инноваций, согласовав национальные приоритеты страны с глобальной миссией ITU. Это стратегическое партнерство придаст мощный импульс развитию инновационной экосистемы на региональном уровне. Выступая на открытии, председатель İRİA Фарид Османов заявил, что Центр станет хабом для стартапов и инновационных проектов из Азербайджана и других стран региона: «В Центре стартапы смогут участвовать в программах акселерации, разработанных в соответствии с методологией и стандартами Международного союза электросвязи. Это ускорит их выход на мировые рынки и одновременно будет способствовать развитию инновационной культуры в нашей стране на основе передового мирового опыта».

Следует отметить, что Региональный акселерационный центр будет функционировать в административном здании Азербайджанского инновационного центра. В нём будут находиться залы для мероприятий, помещения для встреч и презентаций, а также зона для обучения и коворкинга.

