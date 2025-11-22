Азербайджанские тхэквондисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На третий день континентального чемпионата по тхэквондо среди молодежи, прохоядщего в швейцарском городе Эгль, член сборной Азербайджана Эльджан Алиев (78 кг) завоевал золотую медаль.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию тхэквондо Азербайджана, другой представитель Азербайджана Васиф Салимов (68 кг), отличившийся уверенным выступлением, завоевал серебряную медаль.

Таким образом, общее количество медалей, завоеванных азербайджанскими тхэквондистами на чемпионате Европы, достигло 5 (2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые): Ильяс Хатамлы (48 кг) - золотая медаль, Эльджан Алиев (78 кг) - золотая медаль, Васиф Салимов (68 кг) - серебряная медаль, Мехти Будаглы (45 кг) - бронзовая медаль, Новруз Алиев (51 кг) - бронзовая медаль.

Сборная Азербайджана заняла первое место среди участников соревнований в общем зачёте и была награждена кубком. Лучшим спортсменом соревнований был признан член сборной Азербайджана Ильяс Хатамлы (48 кг) завоевавший титул чемпиона соревнований, а лучшей женщиной-судьей соревнований была признана представительница Азербайджана, международный судья Айгуль Абдуллаева.