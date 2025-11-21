Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Создается Централизованная информационно-цифровая аналитическая система СГБ - Указ

Политика Материалы 21 ноября 2025 16:37 (UTC +04:00)
Создается Централизованная информационно-цифровая аналитическая система СГБ - Указ
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Создана Централизованная информационно-цифровая аналитическая система (MİRAS) Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ, сообщает Trend.

В соответствии с указом утверждено "Положение о Централизованной информационно-цифровой аналитической системе Службы государственной безопасности".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке

Новость обновляется

