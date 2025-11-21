Азербайджанский банкинг выходит на новый этап: цифровая трансформация, открытая модель и кибербезопасность

БАКУ /Trend/ - В последние годы банковская сфера Азербайджана переживает стремительные изменения. На фоне внедрения цифровых технологий, применения искусственного интеллекта, развития инфраструктуры открытого банкинга и роста киберугроз стратегические приоритеты сектора переосмысливаются. Контуры этого будущего наиболее наглядно проявились на 9-м Международном банковском форуме, прошедшем в Баку. Форум стал важной площадкой, демонстрирующей направление развития банковского сектора как в регионе, так и в Азербайджане.

Цифровой банкинг набирает обороты

Сегодня для многих посещение банка - это уже не просто выбор, а альтернатива. Мобильные приложения, онлайн-услуги и транзакции на базе искусственного интеллекта определяют основные направления банковских услуг. Выступая на форуме, председатель Ассоциации банков Турции Алпаслан Чакар охарактеризовал будущее банковской сферы следующим образом: "Искусственный интеллект неизбежен... Данные станут основным двигателем банковской системы в ближайшие годы". Это свидетельствует о том, что цифровой банкинг - это не только вопрос доступности, но и создание более интеллектуальной, гибкой и прогнозируемой системы. Банки перестают быть просто операционными учреждениями, а становятся технологическими центрами, которые считывают поведение клиентов и анализируют их потребности заранее.

Представитель польского финансового сектора и член Ассоциации банков Польши Рафал Соколовски подчеркнул, что цифровизация совпадает с европейскими тенденциями. "Темпы развития инноваций в банковской сфере меняют весь регион. Доля цифровых платежей в Польше достигла рекордного уровня, и Азербайджан так же предпринимает очень быстрые шаги в этом направлении", - отметил он.

По словам Соколовски, шаги, предпринимаемые Азербайджаном в области систем мгновенных платежей, мобильного банкинга и цифровых услуг, соответствуют современной европейской финансовой модели.

Как подчеркнули участники форума, в ближайшие годы значительная часть банков будет доверять запросы клиентов системам на основе искусственного интеллекта (ИИ). Это одновременно повышает скорость обслуживания и минимизирует затраты.

Открытый банкинг: гибкость без границ

Открытый банкинг в настоящее время является самой обсуждаемой новой моделью для Азербайджана. Эта модель позволяет банкам, финтех-компаниям и другим финансовым учреждениям работать на единой платформе и безопасно обмениваться данными с разрешения клиентов. На форуме начальник отдела организации особого режима регулирования Центрального банка Азербайджана Сахиб Гасанов, комментируя проделанную работу в направлении открытого банкинга, отметил, что помимо единых стандартов, создана единая инфраструктура, через которую все организации могут пользоваться услугами открытого банкинга.

По его словам, механизм "технической песочницы", над которым работает Центральный банк Азербайджана, позволит стартапам безопасно тестировать свои инновации на синтетических данных. "Тестирование инноваций без негативных сценариев даст более устойчивые результаты", - добавил С. Гасанов.

Подытожив, можно отметить, что модель открытого банкинга способна усилить конкуренцию в финансовой экосистеме Азербайджана, создать условия для создания новых продуктов и предложить клиентам более гибкий и широкий спектр услуг.

Новая ответственность в сфере безопасности

Расширение цифровых услуг требует новой ответственности - создания мощной системы киберзащиты. Теперь приоритетами банков являются не только скорость и удобство обслуживания, но и поддержание высокого уровня безопасности.

Один из руководителей отдела кибербезопасности Mastercard Решат Кёкчан затронул на форуме важный момент: "Большинство кибератак на Азербайджан происходит из-за рубежа... Мы начинаем более активно применять здесь нашу глобальную систему противодействия киберугрозам".

Это заявление не случайно. Азербайджан уже становится региональным центром цифровых платежей. Это, естественно, приводит к фокусированию внимания на стране. Кёкчан также сообщил, что компания готовится сформировать в Азербайджане местную команду по кибербезопасности. Это важный шаг с точки зрения локализации возможностей по обеспечению безопасности.

Эксперт ЦБА Эльвин Джуваров, выступая на форуме, назвал основной источник рисков мошенничества, направленного против банков: "Подавляющее большинство случаев цифрового мошенничества - 80–90 процентов - происходит через манипулирование клиентами..." Данная цифра показывает, что, несмотря на усиление технической защиты банков, человеческий фактор остается проблемой. Это требует постоянного обучения как банков, так и клиентов.

По его мнению, важно ужесточать стандарты в этой области, совершенствовать процессы аутентификации и расширять обмен информацией между банками.

Банковская интеграция региона: взаимодополняющие рынки

Форум продемонстрировал не только внутренние тенденции, но и показал, что страны региона становятся все более тесно интегрированными друг с другом. На форуме не только Азербайджан, но и другие страны региона поделились своими взглядами на будущее банковской системы.

Генеральный директор проекта "Открытый банкинг" Ассоциации банков Грузии Михаил Капанадзе подчеркнул, что сотрудничество в банковской сфере между двумя странами может быть расширено: "Мы видим большой потенциал сотрудничества с Азербайджаном в области открытой инфраструктуры и инноваций".

Мнения представителей банковского сектора стран региона наглядно демонстрируют одну тенденцию: банки стран Южного Кавказа и Центральной Европы движутся в одном направлении в области цифровых платежей, систем идентификации и открытых API. Это означает формирование новой региональной финансовой карты.

Подводя итог, можно сказать, что азербайджанский банкинг стоит на пороге новой эры. Главные столпы этой эры - искусственный интеллект, открытый банкинг и кибербезопасность. IX Международный банковский форум продемонстрировал, что финансовый сектор страны не только адаптируется к этим изменениям, но и активно готовится занять лидирующие позиции. При последовательной реализации этих стратегий азербайджанский банкинг в ближайшие годы станет более гибкой и более безопасной финансовой экосистемой.

