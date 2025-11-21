БАКУ/Trend/ - Пакистан поддерживает инициативу по созданию Центра медиасовершенства в Баку.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава Пакистанского телевидения Адиль Шахзеб в ходе своего выступления на панельной сессии «Стратегические коммуникации и управление кризисами», состоявшейся в рамках Медиафорума D-8 в Баку.

Он отметил, что в сложившейся ситуации нельзя игнорировать масштаб и влияние социальных сетей: «У Пакистана и Азербайджана много общих ценностей. Под руководством Азербайджана организация D-8 создаст в Баку Центр медиасовершенства. Виртуальные контакты в медиасфере чрезвычайно важны. Масштаб влияния социальных сетей очень велик. Дезинформация распространяется как минимум в 10 раз быстрее, чем достоверные новости, а «фейковая» информация становится оружием. В условиях быстро меняющейся информационной среды необходимо разработать системную стратегию коммуникации с общественностью. В этой связи обмен опытом между странами-членами и разработка совместных методологических основ имеют большое значение».

«Создание в Баку Центра медиасовершенства будет иметь большое значение для обсуждения и поиска решений возникающих угроз в глобальном масштабе. Подобные центры и сотрудничество крайне важны в эпоху гибридных войн», - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!