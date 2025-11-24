В Азербайджане предлагается ввести штраф за публичные призывы к проституции в интернете

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается ввести штраф за публичные призывы к занятию проституцией в интернете.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был обсужден сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и правам человека в формате видеоконференции.

Согласно проекту, за публичные призывы к занятию проституцией с использованием интернет-ресурса или информационно-телекоммуникационной сети, а также за совершение сделки, связанной с занятием проституцией с ее публичной демонстрацией, предусматривается штраф в размере 500 манатов.

