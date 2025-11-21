Генерал-лейтенант Фархад Тагизаде награжден нагрудным знаком "Почетный сотрудник Службы государственной безопасности" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генерал-лейтенант Пограничных войск Азербайджана Фархад Сабир оглу Тагизаде удостоен почетной награды по случаю 70-летнего юбилея.

Как сообщает Trend, 7 ноября приказом начальника Службы государственной безопасности генерал-полковника Али Нагиева Фархаду Тагизаде, долгие годы прослужившему в органах государственной безопасности Азербайджанской Республики, был вручен нагрудный знак "Почетный сотрудник Службы государственной безопасности".

Сегодня награда была вручена Фархаду Тагизаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!