БАКУ/Trend/ - Российская сторона выразила сожаление в связи с повреждением здания посольства Азербайджана в Киеве.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД России, об этом было заявлено в ходе сегодняшней встречи заместителя главы МИД России Михаила Галузина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым.

«В ходе беседы отмечено, что полученное 14 ноября обращение азербайджанской стороны по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве, было внимательно рассмотрено в компетентных российских ведомствах. Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося», - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, что 14 ноября 2025 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел.

Был выражен резкий протест в связи с падением одной из ракет типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана около 1:00 14 ноября в результате ракетно-бомбового удара по столице Украины, Киеву. Послу была вручена соответствующая нота.

Было отмечено, что в результате последнего взрыва полностью разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены конструкции, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства, нанесен ущерб территории дипмиссии. К счастью, этот удар не привел к жертвам.

Подчеркнуто, что подобные ракетные атаки, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее.