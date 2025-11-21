Коммуникация занимает одно из ведущих мест в государственном управлении Турции - Бора Байрактар

БАКУ /Trend/ - Турция может предоставить Центру совершенства медиа рекомендации по оценке, мониторингу и управлению кризисами.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель департамента стратегических коммуникаций и управления кризисами Управления коммуникаций Администрации Президента Турции, доцент Бора Байрактар в ходе своего выступления на панельной сессии "Стратегические коммуникации и управление кризисами", состоявшейся в рамках медиафорума D-8 в Баку .

Он отметил, что коммуникация в Турции занимает одно из ведущих мест в государственном управлении. "Мы работаем по информационно-ориентированной модели, стараемся объединить все соответствующие учреждения вокруг единой коммуникационной системы. Наша цель - организовать работу таким же образом и в кризисных ситуациях. Мы также сталкиваемся с фейковой информацией. У нас есть структурированная стратегия реагирования на нее. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачный поток информации", - сказал Бора Байрактар.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!