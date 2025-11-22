Иран увеличил экспорт товаров в страны Африки

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) экспорт товаров из Ирана в страны Африки вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил глава департамента стран Африки Организации развития торговли Ирана Мохаммад Рза Сафари в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, стоимость экспорта Ирана в страны Африки за первые 6 месяцев составила 675 миллионов долларов США. Это составляет 80% от общего объема экспорта Ирана на африканский континент за прошлый год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года).

Сафари заявил, что есть надежда, что к концу текущего года (20 марта 2026 года) в экспорте Ирана на африканский континент будет зафиксирован новый рекорд.

Представитель организации добавил, что учитывая условия санкций против Ирана, можно предложить африканским странам новые модели сотрудничества, такие как бартер.

Добавим, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за шестимесячный период составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% по объему.