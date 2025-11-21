В Ходжалы вернулись ещё 25 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - 21 ноября в Ходжалы отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, в родной край вернулись 25 семей, состоящих из 136 человек.

Семьи, прибывшие в Ходжалы, были встречены сотрудниками Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также представителями Службы по восстановлению, строительству и управлению города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов.

Выступая на церемонии вручения ключей от новых домов, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов отметил, что осуществление очередного переселения в Ходжалы имеет как историческое, так и символическое значение. В Ходжалы продолжаются масштабные строительные работы. Возвращение людей в ряд сел района, в том числе в сам город Ходжалы, уже идет полным ходом.

