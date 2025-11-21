Обнародованы дата и повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 25 ноября, сообщает Trend.
В повестку дня заседания включены следующие 14 вопросов:
1. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований»;
2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов»;
3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов»;
4. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Джибути об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов»;
5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов»;
6. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея-Бисау о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов»;
7. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов»;
8. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации»;
9. Законопроект Азербайджанской Республики «О транспортно-экспедиторской деятельности» (второе чтение);
10. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» (второе чтение);
11. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О судах и судьях» и «О Судебно-правовом совете» (второе чтение);
12. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (второе чтение);
13. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды», «О государственной пошлине», «Об аккредитации в области оценки соответствия» и «О стандартизации» (второе чтение);
14. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).
