Обнародованы дата и повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 25 ноября, сообщает Trend.

В повестку дня заседания включены следующие 14 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Джибути об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов»;

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея-Бисау о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов»;

7. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов»;

8. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации»;

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О транспортно-экспедиторской деятельности» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О судах и судьях» и «О Судебно-правовом совете» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды», «О государственной пошлине», «Об аккредитации в области оценки соответствия» и «О стандартизации» (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!