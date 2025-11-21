В Лянкяране состоялся фестиваль ANIMAFILM (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Лянкяране.

Как сообщает Trend, в рамках поездки Лейла Алиева и Алена Алиева сначала приняли участие в фестивале анимационных фильмов «ANIMAFILM в Лянкяране», организованном Ассоциацией анимации Азербайджана в Культурном центре города Лянкяран. На фестивале были показаны фильмы «История», «Вечнозеленый», «Наргиз», «Язык денег», «Союз Гравитон», «Земля и Луна» и «Бум-бум».

Председатель Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалыев отметил, что фильм «Бум-бум», впервые представленный широкой публике, снят по мотивам одноименной поэмы видного азербайджанского писателя, Народного поэта Вагифа Самедоглу, а короткометражный анимационный фильм «Земля и Луна» - совместная продукция азербайджанских и узбекских мастеров анимации. Педагоги дошкольных образовательных учреждений Лянкяранского района и учащиеся, присутствовавшие на показе, с большим интересом и позитивным настроением посмотрели анимационные фильмы.

Отметим, что данное мероприятие, проводимое по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, отличающейся своим особым вниманием к детям, их образованию и развитию, имеет большое значение с точки зрения пропаганды азербайджанского анимационного искусства среди молодежи.