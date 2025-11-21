В связи с пожаром в жилом доме в Баку возбуждено уголовное дело - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, возникшим в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Мирали Сеидова Ясамальского района города Баку, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана совместно с соответствующими государственными органами, в том числе сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям, осматривают место происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Trend, проведены соответствующие следственные действия и назначены экспертизы для установления причины пожара.

Сообщается, что в результате инцидента три человека погибли, не менее 20 отравились дымом.

"Отравившиеся госпитализированы, в настоящее время их состояние удовлетворительное, им продолжается оказание необходимой медицинской помощи. По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и ведётся предварительное расследование. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация о результатах расследования», — отметили в Генпрокуратуре.