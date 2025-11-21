БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Молдова обеспечат обоюдный обмен конфиденциальной информацией.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Так, был обсужден и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании законопроект об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!