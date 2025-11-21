Транзитный потенциал Азербайджана представлен на выставке Logitrans Turkiye 2025

БАКУ/Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и его дочерняя компания ООО «ADY Express» представлены стендом на международной транспортно-логистической выставке Logitrans Turkiye 2025, которая проходит в Стамбуле с 19 по 21 ноября.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила AЖД.

Отмечено, что на стенде демонстрируются презентации, проводятся встречи и обсуждения, посвященные региональным транзитным маршрутам, логистическим решениям и возможностям сотрудничества.

На встречах с международными партнерами проходит обмен идеями по реализации новых проектов и увеличению грузопотоков.

В рамках выставки посетителям также предоставляется обширная информация о транзитном потенциале Азербайджана и преимуществах транспортной сети страны для грузоперевозок из Китая по Среднему коридору.

Организаторы выставки вручили делегации AЖД за эффективную деятельность награду в номинации «Ценный партнер».

Стоит отметить, что выставка Logitrans Turkiye считается одной из ведущих логистических площадок региона. В этом году выставку посетило около 20 тысяч человек, представив около 230 компаний из 20 стран, что предоставляет участникам и посетителям широкие возможности для демонстрации технологических решений и международного партнерства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!