В Иране сокращено сжигание попутного газа на месторождении Дарховин

БАКУ /Trend/ - Объем сжигания попутного газа на установке месторождения Дарховин иранской нефтегазовой компании "Арвандан" сократился на 83%.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор иранской нефтегазовой компании "Арвандан" Хамид Дерис в заявлении местным СМИ.

По его словам, объем сжигания попутного газа на установке месторождения снизился со 120 миллионов кубических футов (примерно 3,4 миллиона кубических метров) в сутки до 20 миллионов кубических футов (примерно 566 тысяч кубических метров) в сутки.

Дерис добавил, что в связи с этим на данном объекте были проведены ремонтные работы, заменена система управления и введен в эксплуатацию компрессор для закачки газа.

Представитель компании отметил, что указанный объем газа в настоящее время закачивается в нагнетательные скважины с целью увеличения добычи.

Дерис заявил, что благодаря модернизации газопровода, прокладываемого к газоперерабатывающему заводу Ховейзе в Персидском заливе, объёмы сжигаемого газа на нефтяном месторождении Дарховин в течение следующих двух лет будут сокращены до минимума, а факелы, сжигающие попутный газ в западной части реки Карун, будут потушены.

Следует добавить, что нефтегазовая компания "Арвандан" находится в ведении Национальной иранской нефтяной компании. В настоящее время потенциал суточной добычи нефти нефтегазовой компании "Арвандан" составляет 400 000 баррелей. Компания также может производить 7,64 миллиона кубических метров (270 миллионов кубических футов) газа в сутки.