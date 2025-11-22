Производство керосина в Азербайджане выросло

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 582 тысячи тонн керосина.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 27,2 тысячи тонн, или на 4,9%, превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда в стране было произведено 554,8 тысячи тонн керосина.

На 1 ноября текущего года запасы готовой продукции в стране составляли 25,5 тысячи тонн.

Следует отметить, что за отчетный период общий объем производства нефтепродуктов в Азербайджане увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,563 миллиарда манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!