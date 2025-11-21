Заместители министра обороны Азербайджана приняли участие в выставке «Dubai Airshow 2025»

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны – командующий ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде и заместитель министра обороны — генеральный директор Агиль Гурбанов совершили визит в Объединённые Арабские Эмираты для участия в авиационной выставке «Dubai Airshow 2025».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Заместители министра обороны вместе с другими официальными лицами и представителями международных компаний приняли участие в официальной церемонии открытия мероприятия.

Азербайджанская делегация ознакомилась с военной авиацией, глобальной аэронавтикой, инновациями, поддерживаемыми искусственным интеллектом, и исследованиями космоса, представленными на выставке ведущими международными компаниями.

В рамках визита проведены встречи с руководителями ряда компаний, обсуждены вопросы, представляющие интерес для военно-технического сотрудничества.

Следует отметить, что ООО «Военно-промышленная компания «MIRAS», действующее при министерстве обороны, впервые представило Азербайджан на выставке со стендом.

