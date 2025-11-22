МВФ назвал прогнозы по инфляции в Турции

БАКУ/Trend/ - Инфляция в Турции, как прогнозируется, останется двузначной, а экономический рост будет ниже своего потенциала.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

«Инфляция продолжит снижаться, но останется двузначной в среднесрочной перспективе. На таких высоких уровнях инфляция оказывает давление на инвестиции и производительность, удерживая рост ВВП на уровне около 3,7%, что ниже докризисного тренда (до глобального финансового кризиса). Благоприятные цены на сырьё и внешние финансовые условия, как ожидается, сохранят умеренный дефицит по текущему счёту, однако долларизация останется высокой», - говорится в отчёте МВФ.

Аналитики финансовой организации считают, что необходимы дополнительные меры экономической политики для приведения инфляции в соответствие с целями Центрального банка Турецкой Республики и для укрепления устойчивости экономики к шокам.

«Объявление и реализация решительного и скоординированного перехода к более жёсткой политике помогут восстановить доверие и задать инфляционным ожиданиям чёткую нисходящую траекторию. Основой для этого станет консолидация бюджета в этом году, которую следует поддержать повышением реальных процентных ставок, повышением гибкости обменного курса и продуманной политикой доходов. Это, вместе с более сильной системой социальной защиты, позволит компенсировать экономические издержки длительно высокой инфляции и надёжно направить Турцию на более устойчивый путь», - сообщается в информации.

Однако, по мнению МВФ, траектория с более низким риском и более высоким ростом потребует готовности терпеть краткосрочные издержки для роста.

«Поскольку коэффициенты издержек (т.е. величины сокращения выпуска, необходимые для снижения инфляции) имеют тенденцию к росту по мере снижения инфляции, для достижения целей Центрального банка потребуется дальнейшее сжатие спроса. Более высокие издержки роста от ужесточения политики и быстрой дезинфляции будут компенсированы снижением уязвимостей и устойчивым возвращением к доковидному тренду роста Турции в 2005–2020 годах. Структурные меры могут помочь снизить издержки для роста, одновременно стимулируя рост производительности и сокращая внешние уязвимости», - отмечается в информации МВФ.